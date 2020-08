Falerna: arriva il pesce “mangia plastica”!

Ecco la nota:

Prosegue l’impegno dei volontari e dell’Amministrazione Comunale contro l’abbandono di rifiuti lungo le nostre spiagge: oggi lunedì 10 agosto é stata donata all’Amministrazione Comunale una scultura in metallo a forma di pesce che fungerà da contenitore per il recupero della plastica.

L’amministrazione ha anche proceduto all’acquisto e al posizionamento di 4 nuovi punti di raccolta differenziata nelle spiagge libere. Delle mini-isole per differenziare lungo le spiagge in modo corretto vetro, plastica, carta e rifiuti indifferenziabili. Le nuove mini isole ecologiche si aggiungono alle 10 già posizionate ad inizio estate (1 ogni 250mt di spiagge libere per un totale di 46 raccoglitori di rifiuti).