Falerna. Le dimissioni di 3 consiglieri mettono fine alla giunta Menniti

Nella giornata di ieri tre consiglieri comunali della maggioranza del comune di Falerna, unitamente a tutta la minoranza, hanno rassegnato le proprie dimissioni

Il sindaco Daniele Menniti non può fare altro che sciogliere il consiglio comunale e mettere tutto in mano ad un commissario straordinario in attesa delle prossime elezioni, che molto probabilmente saranno nella primavera del 2021.

I consiglieri dimissionari della maggioranza sono Ugo Barletta, Riccardo Floro e Andrea Vecchio, quest’ultimo ricopriva l’incarico di presidente del consiglio comunale.

Daniele Menniti, espressione del movimento “Fermare il declino”, aveva vinto le elezioni nel maggio del 2019.

Da un pò tempo dei “dissidi” con i consiglieri disturbavano l’equilibrio in maggioranza, il sindaco non è riuscito a ricucire lo strappo giungendo così alle dimissioni dei tre.