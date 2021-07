Falerna: il Gruppo Credere per Crescere lancia un’invito pubblico

Nel prendere atto della lettera aperta pubblicata nei giorni scorsi dal nostro concittadino Dott. Nicola Floro, il gruppo “Credere per Crescere”, nel condividere pienamente quei principi di legalità in essa riportati, invita il dott. Floro e tutti i gruppi citati nella lettera stessa, ad un pubblico confronto che si terrà in Castiglione Marittimo, presso la Società Operaia, nei primi giorni di Agosto, con data e orario che verranno resi noti con ulteriore comunicato nei giorni a venire.

Certi di aver fatto cosa gradita a tutti, rivolgiamo l’invito a partecipare a tutta la cittadinanza.

Il gruppo Credere per Crescere