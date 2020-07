Falerna: lotta a chi occupa la spiaggia libera

Un’ordinanza del comune di Falerna avvisa la cittadinanza che è illegale occupare la spiaggia libera con ombrelloni, sdraio e altre attrezzature

I trasgressori saranno puniti secondo le norme vigenti in materia.

Si può lasciare l’ombrellone durante la notte per occupare il posto su spiaggia libera per il giorno successivo o per più giorni? No, ed è anche illegale.

Lo ricorda con l’ordinanza n. 89 del 29/06/2020 il comune di Falerna, condividendone il contenuto anche sui canali social qualora si voglia fare orecchie da mercante.

La comunicazione fa sapere che nelle ore successive al tramonto è fatto divieto di lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende e qualsiasi altro tipo di attrezzatura.

L’amministrazione provvederà nei prossimi giorni ad eseguire un controllo delle spiagge libere, troppo spesso risultanti occupate da attrezzature da spiaggia abusivamente lasciate stazionare per giorni, in violazione all’ordinanza balneare 89/2020. L’attrezzatura che sarà rinvenuta verrà sequestrata e destinata alla distruzione e i trasgressori sanzionati.

Ricordiamo che le porzioni di spiaggia libera sono spazi demaniali, appartengono quindi allo Stato, e tutti hanno uguale diritto di fruirne in maniera libera e gratuita.

Felicia Villella

