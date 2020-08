Falerna: obbligatorio uso delle mascherine per accedere al lungomare

Con una nota apparsa sulla pagina social ufficiale, il Comune di Falerna informa la cittadinanza che, a seguito della nuova ordinanza del Ministro della Salute, da domani lunedì 17 agosto, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 é, obbligatorio utilizzare le mascherine per accedere al lungomare

Di seguito la nota:

#Covid-19, nuova ordinanza del Ministro della Salute: dalle 18.00 di domani obbligo di indossare le mascherine sul lungomare.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, oggi 16 agosto 2020, ha firmato una nuova ordinanza che prevede quanto segue:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Dalle ore 18.00 di domani lunedì 17 agosto é, pertanto, obbligatorio utilizzare le mascherine per accedere al lungomare di Falerna nonché in tutti gli spazi e locali pubblici e aperti al pubblico sia all’aperto che al chiuso.

“I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati“.

Clicca qui per leggere l’ordinanza.