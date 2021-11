Falerna omaggia i caduti in guerra

Questa mattina una corona d’alloro è stata deposta al Monumento dei Caduti di Falerna centro capoluogo

Falerna – In occasione della celebrazione del 4 novembre, giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, anche Falerna ha voluto rendere omaggio ai caduti in guerra.

Presenti alla cerimonia, nel rispetto delle norme anti-contagio, il sindaco, in rappresentanza di tutta la cittadinanza, il Maggiore Francesco Ferrise del Comando Esercito Calabria, i Carabinieri della locale Stazione, la Polizia Locale, la dirigente scolastica Dott.ssa Licia Marozzo unitamente agli alunni dell’istituto Comprensivo di Falerna, il parroco Don Nahum e la Banda Musicale Città di Falerna.

Il Sindaco ha rimarcato l’importanza della cerimonia di quest’anno perché ricorre il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’altare della Patria per non dimenticare mai chi ha sacrificato la propria vita per la patria ed avere rispetto verso le divise che difendono lo Sato, la legalità e la nostra sicurezza.