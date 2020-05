Falerna (CZ). Sottraeva periodicamente la pensione ad un anziano. In manette 36enne

I Carabinieri della Stazione di Falerna Scalo (CZ) hanno tratto in arresto un trentaseienne falernese con l’accusa di estorsione continuata nei confronti di un suo compaesano

Il servizio di appostamento predisposto dai militari la scorsa notte ha consentito di documentare come l’uomo, dopo essere stato minacciato di aggressione, sia stato costretto a consegnare al suo aguzzino la somma in contanti di euro 250.

Successivi accertamenti hanno permesso di dimostrare come l’episodio fosse solo l’ultima di reiterate condotte estorsive che si protraevano da circa un anno durante il quale la vittima, con cadenza quasi mensile, ha consegnato al giovane 250 dei 290 euro percepiti come pensione, per un danno complessivo di circa 3.000 euro.

L’arrestato, peraltro già tratto in arresto lo scorso 20 marzo per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata violenza sessuale nei confronti della propria consorte, è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Stamane, a seguito di convalida, è stata disposta la custodia in carcere.