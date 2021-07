Falerna. Summer survival experience con i Briganti del Mancuso

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Prima edizione del Summer survival experience, avvincente e avventurosa escursione a cura de I Briganti del Mancuso.

FALERNA. Summer survival experience: i partecipanti all’escursione hanno potuto apprendere le nozioni essenziali per affrontare situazioni d’emergenza ma anche di graduale conoscenza del contesto paesaggistico locale; non sono mancati i momenti di convivialità e di allegria. Infatti da questa due giorni è nato un gruppo di amici che è pronto a vivere nuove avventure, vere e proprie full immersion nella natura. Queste attività rientrano nell’ottica di far conoscere il territorio, in special modo le bellezze naturalistiche sconosciute ai più. Un contatto diretto per instaurare un approccio sinergico, un dialogo costante con l’ambiente circonstante.

Nel video il servizio sull’iniziativa realizzato da Riccardo Cristiano e l’intervista a Luca Mendicino, presidente dell’associazione I Briganti del Mancuso.