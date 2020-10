Fare Critica Festival: il programma di martedì 6 ottobre

La II edizione di Fare Critica, il Festival interamente dedicato alla critica teatrale, cinematografica e, da quest’anno, anche letteraria e musicale, diretto da GianLorenzo Franzì (critico cinematografico e direttore artistico del Lamezia International Film Fest), si prepara a calare il sipario

L’ultima giornata della manifestazione inizierà sempre alle 17.00 con Fare Critica Story (la nuova sezione collaterale del festival dedicata ai più importanti cortometraggi della storia del cinema) e verranno proiettati: The Alphabet, David Lynch, 1968; The Grandmother, David Lynch, 1970; The Amputee, David Lynch, 1974.

Alle 18.30, invece, per la sezione letteraria sarà presente la scrittrice e sceneggiatrice Mariolina Venezia, che presenterà in anteprima nazionale la sua ultima fatica Da dove viene il vento. Le nostre storie per attraversare la notte (La Nave di Teseo, 2020).

In diretta streaming sarà collegato anche lo scrittore e reporter Giovanni Mastrangelo che, per l’occasione, presenterà il suo ultimo libro I padri e i vinti (La nave di Teseo, 2020). A mediare il dibattito sarà il critico Filippo La Porta.

A seguire si svolgerà la cerimonia di premiazione l’assegnazione del Premio Nautilus al miglior scrittore esordiente, ideato dalla giornalista Annamaria Persico (direttrice della rivista Reportage Online) e consegnato dalla giornalista Maria Scaramuzzino.

La Giuria, composta da diverse personalità del mondo della cultura regionale e nazionale, assegnerà anche il Premio Speciale Nautilus Federico Arcuri per la comunicazione sociale e il Premio Speciale Nautilus per le Scuole Mattia Guerrieri.

Per finire, la critica letteraria Ippolita Luzzo assegnerà ad uno degli autori selezionati Premio Speciale Nautilus Web.