FareAmbiente, sesto corso di formazione delle guardie Ecozoofile

Comunicato stampa

Prossimo alla partenza, il VI Corso di Formazione delle Guardie Ecozoofile nella Provincia di Catanzaro, come anche Crotone e Cosenza. Il corso si avvale di istruttori professionisti del settore. Uno tra i tanti carismatici formatori, rimasto nella memoria delle Guardie, è stato il Capitano Vincelli, giovane, determinato e di elevata statura morale.

Operatori della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Veterinari, Medici, Avvocati, Infermieri ed istruttori della Protezione Civile hanno preparato ed esaminato in questo decennio, centinaia di Volontari, attestando la competenza acquisita nella formazione.

Questi cittadini desiderosi di contribuire alla prevenzione dei reati ambientali, li abbiamo ritrovati nelle strade delle nostre città, come nelle campagne, acuti osservatori sempre pronti a perseguire i reati Ambientali ma anche vicini alla popolazione nei momenti più difficili con i Distaccamenti di Protezione Civile dislocati nelle Province. I Volontari più arditi, si sono specializzati ed evoluti in “Cacciatori di bracconieri”, loro sin dalle prime luci dell’alba, attraversando le impervie campagne Calabresi in ogni condizione metereologica, intercettano, bloccano e smantellano le attività di bracconaggio messe in atto da vili esseri viventi, bracconieri crudeli e spietati nell’inferire sulle loro vittime. Il sequestro delle reti, trappole e armi impedisce il perpetuarsi dei reati, le sanzioni amministrative rendono antieconomica l’attività e le conseguenze penali stroncano per sempre il malaffare.

Altri Volontari si dedicano alla promozione sociale attraverso lezioni mirate nelle aziende, scuole e comunità. Gli argomenti trattati riguardano la gestione degli animali d’affezione e le regole della raccolta differenziata. L’organizzazione dei Convegni consente di connettere le amministrazioni con la realtà territoriale e sviluppare strategie trasversali e costruttive. Una realtà associativa dalle innumerevoli peculiarità in continua evoluzione.

Donne e Uomini che non si rassegnano alla degenerazione ambientale determinata dalla scorretta evoluzione umana e dedicano le proprie energie in difesa del proprio territorio, sempre al fianco delle Istituzioni.

VI Corso di Formazione per Pubblico Ufficiale Volontario per la tutela dell’ambiente e degli animali.

Possono partecipare al nostro corso tutte le persone con una età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel territorio nazionale con Cittadinanza Italiana con la passione del volontariato, di sana e robusta costituzione. Il corso comprende un minimo di 15 lezioni online, tenute di sabato pomeriggio da esperti delle materie dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Al termine è previsto un esame di verifica e rilascio dell’attestato di idoneità valido per l’inserimento nel ruolo operativo nella vigilanza Ecozoofila o in quello di Protezione Civile.

Iscrizioni online entro il 20 febbraio 2021

Infoline: 3337355300 – 3319407053 – 3336294116

E-Mail: catanzaro@guardiefareambiente.it