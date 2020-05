Fase 2. Furgiuele (Lega): serve data certa riapertura piscine

Il mondo dello sport, le migliaia di gestori di impianti, in particolare le piscine, 1.500 societa’ di nuoto e 70 mila sportive in generale in Italia, hanno necessita’ di ritrovare slancio e fiducia

Comunicato Stampa

Stanno continuando a pagare spese fisse ingenti, anche durante questo stop forzato degli impianti, e hanno assoluta necessita’ di avere una data certa di riapertura.

Oggi il ministro allo Sport Spadafora, rispondendo alla mia interrogazione in aula, ha assicurato che e’ allo studio la riapertura per il prossimo 18 maggio. Auspico che la data possa essere presto fissata come certa.

Come ho avuto modo di vedere direttamente, molti impianti hanno gia’ caratteristiche di conformita’ con quelli che sono gli attuali dettami sulla sicurezza e il distanziamento sociale, quindi sarebbero pronti per la riapertura senza ingenti riorganizzazioni degli spazi.

L’attivita’ svolta dai lavoratori e dai tantissimi volontari all’interno degli impianti sportivi e’ fondamentale per la salute psicofisica soprattutto dei giovani”.

Lo dichiara il deputato della Lega Domenico Furgiuele. (ANSA).