Fatti di Musica 2021: stasera la grande notte di Aiello a Diamante

Prosegue il programma con un successo dietro l’altro

Comunicato stampa

Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, l’oscar del live che da 35 anni presenta e premia in Calabria alcuni dei migliori live d’autore con il Riccio d’Argento dell’orafo calabrese Gerardo Sacco, prosegue il suo programma con un successo dietro l’altro.

Tutto pronto, intanto, nell’altra location del Festival, il Teatro dei Ruderi dell’Area Archeologica di Cirella a Diamante, dove stasera arriverà il cantautore cosentino Aiello, sull’onda di uno straordinario successo che lo ha visto tra i big a Sanremo e in cima alle classifiche con le sue numerose hit e l’intero album “Meridionale”.

Per lui è previsto il pubblico delle grandi occasioni, seppure nei limiti consentiti dall’ultimo decreto anti contagio.

“L’atmosfera che si percepisce per Aiello è quella di un’autentica festa, l’accoglienza del suo pubblico sarà eccezionale. Ho potuto constatare quanto sia amato nella sua Città e in tutta la Calabria – afferma Ruggero Pegna – Anche per la data del 24 agosto a Reggio, ci sono un grande entusiasmo e ottimi dati di prevendita. Cantautore originale, dalla grande forza interpretativa, è sicuramente uno dei principali esponenti della nuova musica d’autore italiana, simbolo della creatività e originalità di quella che definirei un’autentica grande generazione autorale calabrese. Sono orgoglioso di avere sul palcoscenico del Festival i veri talenti della regione.”.

Al trentacinquenne cantautore cosentino sarà consegnato il “Riccio d’Argento” del Festival per il “Miglior Album di Musica d’Autore del 2021”. Nel febbraio 2020 è stato candidato con la canzone Festa, presente nel film Bangla, come “Miglior canzone originale” al David di Donatello.

Tra i successi che sentiremo dal vivo “Arsenico”, “La mia ultima storia”, “Vienimi (a ballare)”, il pezzo presentato a Sanremo “Ora”, tra i più apprezzati e radiodiffusi.

Dopo Subsonica ed Aiello, che bisserà il suo live il 24 agosto nella Piazza del Castello Aragonese di Reggio, la parte estiva di Fatti di Musica 2021 si concluderà il 26 agosto ancora in Piazza Castello con l’unico live in Calabria di Francesca Michielin, premiata nella sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”.

Fatti di Musica 2021, salvo un evento a sorpresa nel mese di settembre in fase di definizione, si concluderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana.

Il Festival ha anche il patrocinio di Assomusica, l’associazione italiana dei produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo e la media partnership ufficiale di Radio Tutta Italiana, la nuova e prestigiosa rete ipertecnologica della Rai guidata da Gianmaurizio Foderaro, che trasmette in Dub, streaming e via facebook, utilizzando la piattaforma di Rai Play Radio

I biglietti per tutti gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone. Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.