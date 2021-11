“Fatti di Musica”: al via la prevendita per lo show di Valerio Lundini

Proseguono quelle per i musical La Divina Commedia, Fabularium Magic Disney Music e Notre Dame De Paris

Partita la prevendita per lo spettacolo di Valerio Lundini, “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri”, in programma domenica 12 dicembre alle ore 21:00 al Teatro Garden di Rende (Cosenza).

L’evento fa parte del ricco programma della trentacinquesima edizione di “Fatti di Musica”, il Festival del miglior live d’autore che ogni anno presenta e premia in Calabria con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, l’oscar del live, alcuni degli spettacoli musicali più belli e attesi, spesso in prima assoluta, come è stato proprio per Lundini questa estate al Teatro dei Ruderi di Cirella.

Personaggio dell’anno, dopo il successo televisivo e il sold out in tutte le tappe del tour estivo, a grande richiesta Valerio Lundini approda nei teatri italiani. Con Una Pezza di Lundini su Rai2 ha portato nella tv italiana un inedito, nuovo e originale late night comedy, a base di interviste irriverenti e servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e da ogni cliché.

Con “Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri” il pubblico avrà modo di gustare ancora dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata.

Proseguono in tanto, sempre nel circuito Ticketone, le vendite dei biglietti delle uniche tappe calabresi dei tre grandi musical in esclusiva nel Festival: La Divina Commedia di Marco Frisina con la regia di Andrea Ortis dei giorni 3 e 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria, con 2 spettacoli al giorno (ore 10 scuole ed ore 21 serali), Fabularium Magic Disney Music del 6 gennaio 2022 al Teatro Politeama di Catanzaro. con la pomeridiana delle ore 17 e il serale delle ore 21 e il colossal dei record Notre Dame De Paris dal 26 al 28 maggio 2022 ancora al Palacalafiore reggino.

Per “La Divina Commedia Opera Musical” sono in corso anche le prenotazioni per i matinée scolastici direttamente gestite dalla Show Net di Ruggero Pegna (tel. 0968441888). Tutte le informazioni sugli spettacoli in arrivo sono reperibili al sito ufficiale www.ruggeropegna.it