F.C. Lamezia Terme: acquistati Emanuele Gentile e Marco Amendola

L’F.C. Lamezia Terme da il benvenuto a Emanuele Gentile e Marco Amendola

Nato a Lamezia Terme, nel 2001, Emanuele è cresciuto nella fila dell’Academy Lamezia di Felice Natalino. In seguito varie esperienze nelle giovanili di Cosenza, Hellas Verona ed FC Sudtirol, nel quale è aggregato in prima squadra. Esordisce in Serie D con le formazione trentina del Dro.

Il suo punto forte è l’uno contro uno. Sa leggere i movimenti degli attaccanti e rimane in piedi fino all’ultimo momento. La sua reattività tra i pali garantisce affidabilità a tutto il reparto.

Piemontese, classe 2003, Marco Amendola ha militato nel Chisola Calcio e nella Juventus National Academy di Vinovo, negli under 17, facendosi notare in più occasioni.



Un giovane con un alto potenziale di crescita, grazie al suo essere duttile ed incisivo anche nel ruolo di mezzala o esterno.

Amendola è ambidestro, stupendo per la sua capacità di calciare con naturalezza, forza e precisione con entrambi i piedi.