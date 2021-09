F.C. Lamezia Terme: aggredito il presidente Felice Saladini

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Uno spiacevole episodio si è verificato subito dopo la mezzanotte di ieri in un locale del centro a Lamezia



Il presidente dell’F.C. Lamezia Terme, Felice Saladini, mentre si trovava in un locale in centro, è stato raggiunto e aggredito da un gruppo non identificato di persone.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.

Non si conoscono al momento i motivi del gesto.

L’aggressione è avvenuta a poche ore di distanza della presentazione ufficiale della squadra gialloblu, che ha visto la partecipazione della soubrette Elisabetta Gregoraci.