F.C. Lamezia Terme conquista solo un punto a Troina

La formazione gialloblu in vantaggio per 2-1 e in superiorità numerica si fa raggiungere dai padroni di casa

Doveva essere la gara del riscatto ma così non è stato per i lametini che dopo il pareggio di Rende si devono accontentare di un altro punto sul campo del Troina.

Siciliani che passano subito in vantaggio con Ficarrota direttamente su calcio di punizione, Lai non trattiene e la palla va in rete.

Ma è pronta la reazione dei gialloblu che prima pareggiano con Terranova (’20) e poi si portano in vantaggio con Bollino su rigore per un atterramento in area(’40).

Ad inizio ripresa i lametini sembrano più in palla, intorno al 60′ i siciliani restano in dieci per l’espulsione di Corcione.

Questo episodio avrebbe dovuto premiare il Lamezia, ma in realtà a crescere è il Troina che ci crede e all’80 trova il pareggio con il neo entrato Denkovski che con un tiro rocambolesco inganna l’estremo difensore lametino.

Forcing finale dei lametini ma il risultato resta inchiodato sul 2-2.

Lamezia Terme che perde contatto dalla vetta della classifica e ora si trova al 4 posto a 5 punti dalla Gebilson. Mercoledì impegno casalingo infrasettimanale contro la Polisportiva Santa Maria.

TROINA – F. C. LAMEZIA TERME 2-2

TROINA: Faccioli, Mbaye, Falla, Padovani, Mustacciolo, Pace, Corcione, Maniscalco; Fratantonio, Manfrè, Ficarrotta. A disp.: Mennella, Calaciura, Cristaldi, Denkovski, Cardella, Lo Cascio, Leone, Leotta, Boufous. All. Galfano

F. C. LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Sabatino, Sirignano, Tipaldi, Bezzon, Corapi, Maimone, Bollino, Haberkon, Terranova. A disp.: Gentile, Miceli, Magnavita, Amenta, Salandria, De Marco, Da Dalt, Schimmenti, Rusescu. All. Campilongo.