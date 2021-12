F.C. Lamezia Terme, contro la Cavese sarà giornata gialloblu!

Il Lamezia Terme informa tutti i suoi tifosi che domenica 5 dicembre alle ore 14:30, in occasione dell’incontro con la Cavese, è indetta la giornata GialloBlu!

Reduce da una striscia positiva di sei vittorie consecutive, il Lamezia Terme è ora chiamato a uno scontro diretto che sarà determinante per il proseguo del campionato. La partita con la Cavese potrebbe rivelarsi un crocevia decisivo per i gialloblu, per questo fondamentale e prezioso sarà il contributo del pubblico, che dovrà essere il dodicesimo uomo in campo.

Il club lametino confida nel pieno apporto dei propri tifosi per conquistare una partita che non ha bisogno di presentazioni, una partita che può aprire le porte della vittoria finale.

In virtù della giornata GialloBlu non saranno validi abbonamenti e biglietti omaggio, né verrà rilasciato nessun tipo di accredito fatta eccezione per gli operatori della stampa e le tessere federali.

Ricordiamo che tutti i presenti allo stadio dovranno essere muniti di Green-Pass (da esibire al personale preposto) e indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza in struttura. La partita si svolgerà domenica 05/12 alle ore 14:30.

Informiamo, infine, i nostri tifosi che in occasione di Lamezia Terme – Cavese non sarà possibile trasmettere l’incontro in modalità live-streaming sui nostri canali social, in quanto i diritti televisivi della seguente partita non appartengono alla società gialloblu.

PREVENDITA

I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria dello stadio “G. D’Ippolito” ai seguenti orari:

Mercoledì: 15:00-19:00;

Giovedì: 15:00-19:00;

Venerdì: 15:00-19:00;

Sabato: 10:00-13:00 e 15:00-19:00;

Domenica: 10:00-15:30.

È, inoltre, possibile acquistare i biglietti online sul sito fclameziaterme.it e presso la tabaccheria Corapi in via Marconi 229 (da mercoledì ore 10).

TARIFFE

I prezzi dei singoli tagliandi d’ingresso saranno:

Tribuna Centrale: 12€;

Tribuna Laterale: 10€;

Tribuna inferiore: 8€;

Distinti: 7€.

Ogni biglietto corrisponderà ad un posto preassegnato. Sarà necessario e fondamentale seguire le indicazioni del nostro personale e rispettare le prescrizioni riguardanti i protocolli anti Covid-19, quindi utilizzo della mascherina e il massimo rispetto del posto assegnato in sede d’acquisto.

SETTORI OSPITI

Il settore riservato ai tifosi ospiti è la Curva Sud. In ottemperanza alla vigente normativa anti-Covid, il settore ospiti avrà una capienza pari al 75% del suo totale. La prevendita dei tagliandi dedicati alla tifoseria ospite inizierà mercoledì e terminerà sabato 4/12 alle ore 12:00.

Il costo del biglietto per la gradinata destinata alla tifoseria ospite è di 7€ + eventuale prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito fclameziaterme.it e presso la “Cartoleria Tirrena”, Corso Mazzini 87, Cava de’ Tirreni (SA). Non sarà assolutamente possibile per i tifosi ospiti acquistare i biglietti presso il botteghino dello stadio D’Ippolito.

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Così come previsto dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, l’accesso allo stadio “Guido D’Ippolito” è consentito esclusivamente presentando la Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).

Il Green Pass dovrà essere obbligatoriamente presentato all’ingresso – in qualsiasi settore dello stadio – unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.