L’F.C. Lamezia Terme espugna Licata con un gol di Rusescu

Vittoria importante per la squadra lametina che con un gol del centravanti rumeno conquista tre punti importanti

Nella ventiquattresima giornata di campionato di serie D l’F.C. Lamezia Terme affronta al Dino Liotta di Licata i locali gialloblu.

I lametini devono riscattare l’opaca prova casalinga di domenica scorsa contro il Giarre. Il Licata invece ha ottenuto un pari esterno a San Luca.

Il Lamezia ha disputato un ottimo match, aggressivo nei primi 55 minuti e di contenimento nel restante tempo.

La squadra è entrata in campo con la giusta determinazione, ma il match si è messo subito sulla giusta carreggiata grazie all’espulsione per doppio giallo al 25′ di Cappello, che lascia i suoi in dieci uomini.

I lametini si caricano ulteriormente e al 43′ si portano in vantaggio con Rusescu, che riceve palla da Bollino, si gira e tira un destro che si infila sotto la traversa.

Nella ripresa continua a macinare gioco la squadra di Campilongo. E’ sfortunato Sabatino a colpire il palo a seguito di una bella azione.

Poi la squadra lametina cala il ritmo e ne approfitta il Licata che effettua un vero e proprio forcing, che le permette di dominare il centrocampo ma l’attacco siciliano è poco ispirato e solo in un’occasione impensierisce Lai che si disimpegna in un’ottima parata.

Il Lamezia in classifica scavalca la Cavese, caduta a Giarre ma con una partita in meno disputata.

Domenica 20 febbraio l’F.C. sarà di scena al D’Ippolito contro il Biancavilla.