FC Lamezia Terme: pareggio sofferto sul campo del Cittanova

Lo Stadio Morreale di Cittanova apre le porte alla quindicesima giornata di campionato ad un Lamezia reduce dal pareggio casalingo con la Cavese, medesimo risultato per i padroni di casa con la Gebilson

La partita si apre con i gialloblu che pressano alto, dopo appena 1′ dal fischio d’inizio il Cittanova guadagna un calcio di punizione, Bonanno si incarica della battuta ma la palla finisce sul fondo.

Al 4′ si registra la prima azione di rilievo per i padroni di casa: Di Marco serve Savasta che indirizza la palla tra l’incrocio dei pali.

Al 7′ in seguito ad un fallo di Tipaldi ai danni di De Marco, il Cittanova si procura un calcio di rigore. Bonanno si incarica della battuta dagli undici metri e firma la rete del vantaggio.

Al 15′ calcio di punizione per i ragazzi di mister Lio: Salandria alla battuta, è abile la difesa del Cittanova a mettere fuori la palla.

Al 17′ il Cittanova si rende nuovamente pericoloso con Savasta che tenta il tiro, la palla finisce alla destra di Lai ed è abile Miceli a defilare.

Al 30′ il Cittanova rimane in 10, Di Gaetano, infatti, deve fare a meno di Gaudio, espulso per somma di ammonizioni.

La partita cambia volto e i giallo blu approfittano della minoranza numerica per cercare di accorciare le distanze. Al 39′ fallo in aerea per Tringali che guadagna un calcio di rigore. Bollino, dagli undici metri, mette la palla alla sinistra di Genovese e riporta il risultato in parità. Si va al riposo sul risultato di 1-1.

Al 12′ il Cittanova torna in vantaggio: è il neo entrato Maggio a superare Lai per il 2-1. Al 19′ i padroni di casa potrebbero triplicare ma il gol di Maggio viene annullato per fuorigioco.

Al 23′ il Lamezia vicinissimo al pareggio: cross di Bernardi dalla sinistra per Haberkon che tira in porta ma la palla viene salvata sulla linea.

Occasione per Tringali al 35′, ma la palla finisce nelle mani del portiere. Al 38′ miracolo di Lai su Di Marco.

Al 39′ pareggio per il Lamezia: su azione di calcio d’angolo è bravo di testa Miceli a trovare il guizzo per il 2-2.

Occasionissima al 47′ per De Marco che si trova a tu per tu con Lai, ottima parata dell’estremo difensore lametino.

Finisce in parità la sfida di Cittanova, occasione persa per l’F.C. Lamezia Terme per superare la Gebilson.

Domenica altro big match per i gialloblu che ospiteranno al D’Ippolito il Città di Acireale 1946, terza a soli tre punti dal Lamezia.

Cittanova C: Genovese, Petrucci, Ficara, Gaudio, Cianci, Pane, Biondo, Meola, Savasta (Maggio 10’st), Bonanno, De Marco. A disp: Bruno, Formia, Napoli, Meudaris, De Leonardis, Cindomitti, Ielo, Battimili. All. Di Gaetano F.

Lamezia Terme: Lai, Miceli, Salandria (Haberkon 21’st), Rusescu, Herrera Fernandez (Bernardi 10′ st), Tringali, Tipaldi (Provazza 37’st), Sirignano, Maimone, Miliziano, Bollino (Da Dalt 42′ st). A disp: Gentile, Camilleri, Bezzon, Amendola, Sandomenico. All. Lio T.