FC Lamezia Terme: primo incontro formativo progetto Calcio&Scuola

Si è svolto oggi, presso l’aula magna dell’istituto professionale L. Einaudi di Lamezia Terme, un incontro formativo organizzato dal Lamezia Terme, in continuità al progetto di più ampio respiro denominato “Calcio&Scuola”

Ritornare ad uno sport capace di proporsi come portatore di valori positivi e formativi. È in risposta a questa esigenza che il club gialloblu ha promosso il progetto “Calcio&Scuola”, il quale vuole accostare all’attività scolastica i valori più nobili dello sport, da sempre palestra di formazione e scuola di vera umanità per i giovani.

L’incontro di oggi ha assunto l’approccio di una condivisione smart di valori etici e sani: rispetto, uguaglianza, accettazione delle diversità, rapporto con la vittoria e la sconfitta.

Ai temi introdotti dal dir. Marketing Ivan Rizzuto, si sono aggiunte le testimonianze dirette di due fra i calciatori più rappresentativi del club gialloblu: Ciro Oreste Sirignano e Raul Rusescu.

Sirignano ha raccontato la sua esperienza da studente (liceo classico prima, poi giurisprudenza), alla quale ha coniugato non senza sacrifici anche l’allenamento e le partite in serie B. “Mentre altri compagni nel tempo libero giocavano alla PlayStation – ha raccontato il difensore gialloblu – io stavo sui libri. L’impegno e il sacrificio mi hanno condotto a conseguire risultati importanti nello studio e nel calcio”.

Rusescu, raccontando alcuni aneddoti dei suoi trascorsi in Champions League, ha fatto capire l’importanza di saper rispettare sia la vittoria che la sconfitta, concetti che non sono vincolati esclusivamente al mondo del calcio, ma sono aspetti appartenenti alla vita di ogni giorno, in special modo degli studenti.

Scuola e sport condividono la mission formativa verso le nuove generazioni; la testimonianza diretta di atleti che giocano nella squadra che rappresenta la città potrà rendere i ragazzi ancora più partecipi dei valori positivi nello sport e nella vita.