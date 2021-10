L’F.C. Lamezia Terme sconfitta in casa dal Gebilson

Delicato impegno infrasettimanale per il Lamezia contro il Gebilson, altra pretendente alla vittoria finale

I lametini vengono da tre vittorie consecutive mentre i campani hanno pareggiato a San Luca.

Buon inizio della squadra di casa che, soprattutto con Laaribi, prova ad impensiere D’Agostino ma il fantasista marocchino è impreciso.

Alla prima occasione il Gebilson passa in vantaggio: punizione dalla destra di Iuliano, respinge corto la difesa, sul nuovo cross è Gonzales, su sospetta posizione di fuorigioco, a insaccare a pochi metri dalla porta.

Il gol carica ulteriormente gli ospiti che subito dopo sfiorano il raddoppio con Iuliano che con un tiro rocambolesco quanto beffardo per poco non sorprende il portiere.

Prova a reagire la squadra di Erra, al 34′ azione insistita di Provazza, palla a Laaribi che da buona posizione manda fuori.

Al 36′ il Lamezia perde Corapi, costretto a lasciare per un infortunio.

Nella ripresa i gialloblu sembrano più pimpanti e desiderosi di riequilibrare il risultato.

Ma al 9′ Gagliardi gela il D’Ippolito, da 30 metri lascia partire un tiro che trova D’Andrea impreparato: raddoppio per il Gebilson.

Il gol carica ulteriormente il Lamezia che attacca con più decisione.

Al 17′ è Provazza ad accorciare le distanze trovando l’angolino giusto dopo una serie di batti e ribatti in area.

Un minuto dopo gli ospiti restano in 10. Gomitata di Khoris a Camilleri e seconda ammonizione per il centrocampista che lascia i suoi in inferiorità numerica.

La squadra gialloblu si butta in avanti alla ricerca del pareggio ma le azioni sono confuse e gli attaccanti evanescenti e la partita finisce con una sconfitta che ridimensiona i sogni di gloria.

Il prossimo turno, domenica 24 ottobre, vede l’F.C. Lamezia Terme impegnato in trasferta a San Luca.

F.C. LAMEZIA TERME: D’Andrea, Miliziano, Camilleri, Sirignano, Tipaldi, Corapi, Maimone, Laaribi, Provazza, Maritato, Da Dalt. A disp. Guerra, Salandria, Vitolo, Tringali, Bezzon, Amendola, Bollino, Umbaca, Sandomenico. All. Erra

GEBILSON: D’Agostino, Cardore, Gonzales, Uliano, Gagliardi, Khoris, Conti, Chinnici, Pinto, Fois, La Gamba. A disp. Pipolo, Di Fiore, Barbetta, La Vardera, Frulla, D’Angelo, Ferrara, Fabio. All. Esposito