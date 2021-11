F.C. Lamezia Terme soffre ma supera di misura il Real Aversa

Al Guido D’Ippolito di Lamezia Terme si disputa la dicesima giornata del campionato di serie D, girone I tra l’F.C. Lamezia Terme e il Real Aversa

Una sfida al vertice visto che la squadra lametina occupa la seconda posizione in classifica e quella campana il quinto.

Il Lamezia è reduce da quattro vittorie consecutive, di cui tre in trasferta.

Sorpresa nella formazione di casa con Maimone in panchina, trio di centrocampo composto da Corapi, Salandria e Bezzon. Ospiti che si presentano in campo con 6 under, 12 in totale nei venti a disposizione di Sannazzaro.

Nelle prime fasi di gioco Real Aversa più propositivo ma la difesa lametina riesce comunque a contenere gli avversari.

A metà campo i gialloblu soffrono l’assenza “fisica” di Maimone, ma provano a pungere in contropiede. Miceli di testa manca di un soffio la porta su azione di calcio d’angolo e due volte Umbaca mettono in difficoltà Lombardo.

Primo tempo però con poche emozioni.

Nella ripresa cambio in mediana con esordio in campionato per Tringali che rimpiazza Bezzon.

Al 13′ su azione insistita dalla sinistra cross al centro per Haberkon sulla quale commette fallo Russo. L’arbitro non ha esitazioni e concede la massima punizione.

Dal dischetto è Corapi a trasformare.

L’ingresso di Tringali ha vivacizzato l’azione lametina che nel secondo tempo è più propositiva. Umbaca più volte si rende pericoloso dalla sinistra ma ai gialloblu manca sempre il guizzo finale.

Clamoroso il gol fallito da Da Dalt al 37′: ennesima azione di Umbaca sulla sinistra, taglio al centro per l’argentino che da solo al centro dell’area tira addosso al portiere.

Sofferta ma ottima vittoria per i lametini che approfittano della sconfitta della Cavese col Gebilson per consolidare il secondo posto in classifica.

Prossimo turno in trasferta per l’F.C. Lamezia Terme che sarà di scena a domenica 28 novembre a Sant’agata Di Militello contro la squadra locale.

F.C. LAMEZIA TERME – REAL AVERSA

F.C. LAMEZIA TERME: Lai, Miliziano, Miceli, Sirignano, Tipaldi, Salandria, Corapi, Bezzon, Umbaca, Da Dalt, Haberkon. A disp. Gentile, Rechichi, Tringali, Bernardi, Amendola, Provazza, Maimone, Sandomenico, Maritato All. Lio

REAL AVERSA: Lombardo, Di Lorenzo, Mariani, Del Prete, Russo V., Hutsol, Montaperto, Russo D., La Monica, Ndiaye, Strianese. A disp. De Simone, Affinito, Dello Iacono, Schiavi, Sgambati, Iannone, Sorriso, Gala, Chianese. All. Sannazzaro