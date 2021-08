F.C. Lamezia Terme ufficializza altri tre acquisti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La società FC Lamezia Terme è lieta di comunicare l’arrivo in gialloblu di un trio di calciatori: Aldo Bezzon e Alessandro Provazza (provenienti dalla Reggina) e l’attaccante Nicola Russo

Distintisi al Centro Sportivo Sant’Agata come pilastri portanti della primavera amaranto, i calciatori in questione sono stati aggregati alla prima squadra Reggina, con la quale hanno anche effettuato il ritiro pre-stagionale a Sarnano.

I giovani calciatori non hanno lesinato impegno e abnegazione, mettendosi in mostra – non appena avuta l’occasione – anche con i compagni più grandi a suon di gol e ottime prestazioni.

L’arrivo a Lamezia Terme per questi giovani prospetti, vorrà dire mettersi al confronto con un calcio più maturo e con una categoria ostica e insidiosa come la Serie D.

Ai nuovi calciatori gialloblù non mancano però grinta e determinazione per esprimere al meglio le loro qualità e contribuire a portare avanti la squadra e la città di Lamezia Terme.

Ecco nel dettaglio i profili dei nuovi arrivati:

Aldo Bezzon, classe 2002, è un giocatore capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. L’estrema disinvoltura con la quale si muove nel reparto offensivo, si coniuga con movimenti e tempi di inserimento da giocatore esperto e navigato. Spesso cercato dai propri compagni per i quali costituisce un “porto sicuro”, ha dimostrato anche un ottimo fiuto del gol. Nell’ultima stagione è stato impiegato come attaccante esterno, ma può essere schierato anche a centrocampo garantendo fluidità alla manovra e buoni ritmi di gioco.

Alessandro Provazza, classe 2003, attaccante.

Giocatore capace di farsi notare anche nel ritiro con la prima squadra della Reggina, distinguendosi per freddezza e puntualità sotto porta, mettendo in evidenza buone qualità ed il fiuto dell’attaccante di razza.

Imprevedibilità, grande velocità e notevole capacità di saltare l’uomo, sono le abilità che gli hanno spesso permesso di segnare – palesando un ottimo feeling con il gol – ma anche di servire palloni al bacio per i propri compagni di gioco, mettendosi in mostra come assist-man.

Nicola Russo, classe 1991, attaccante

Giocatore di altissimo livello e dall’elevato tasso tecnico, Russo (Taranto, classe 1991) è una seconda punta capace di svariare su tutto il fronte offensivo, con alle spalle importanti esperienze tra Serie C e D maturate con squadre del calibro di Taranto, Nocerina e Siena tra le tante altre, collezionando oltre duecento presenze.

Dribbling, velocità di pensiero ed esecuzione, conclusione a rete dalla lunga distanza, scambi rapidi sulla trequarti e inserimenti in area, queste sono solo alcune delle indubbie qualità che Russo apporterà ai colori gialloblu.