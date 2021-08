F.C. Lamezia Terme, venerdì 3 settembre la presentazione ufficiale

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si terrà venerdì 3 settembre alle 20:00 nel piazzale della Chiesa di San Benedetto in via Arturo Perugini la presentazione ufficiale del Lamezia Terme 2021/2022

L’evento consentirà di accogliere i gialloblu di mister Erra reduci dal ritiro di Montecatini e di trasmettere loro tutta la carica della città in previsione dei primi impegni ufficiali (Coppa Italia 12/9 e Campionato 19/9). Dopo mesi di distanziamento e sacrifici, si compie un primo passo verso il ritorno alla normalità con la volontà di gioire tutti insieme, squadra e tifosi, per un campionato che si preannuncia scoppiettante.

Sarà un’occasione incredibile per scoprire tutto ciò che ruota attorno al Lamezia Terme e incontrare i protagonisti di questo progetto storico per la nostra città. Calciatori, staff tecnico, dirigenza e tifosi tutti uniti per vivere una serata di festa all’insegna del gialloblu lametino.

L’evento di presentazione, organizzato in ottemperanza alle normative vigenti in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19, avrà posti limitati.

Per poter assistere all’evento in sicurezza bisognerà osservare le seguenti regole:

– l’ingresso all’interno dell’area è subordinato all’esibizione del Certificato Verde (Green Pass) o di un tampone effettuato nelle precedenti 48h e di un documento di identità in corso di validità;

– all’interno dell’area, per assistere alla serata sarà obbligatorio restare seduti al posto assegnato dal personale incaricato e indossare la mascherina.