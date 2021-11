Feroleto Antico. Al via il corso di micologia per la raccolta e commercializzazione dei funghi

A Feroleto Antico iniziano i corsi di micologia per ottenere la tessera professionale di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Dal prossimo 3 dicembre sarà possibile partecipare al corso di micologia con rilascio dell’attestato per la tessera professionale di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. Il corso è istituito dal gruppo micologico Reventino guidato dal presidente Luigi Molinaro. Le lezioni si terranno nelle ore serali dalle 18 alle 21 nella sede comunale di Feroleto Antico (sala consiliare) e avrà la durata di otto giorni. Al termine del corso sarà presente la commissione regionale per esaminare i partecipanti. La data dell’esame non è ancora stata fissata. Gli argomenti che verranno trattati sono: le varie tipologie di funghi epigei, i caratteri ecologici, tossicologia, conservazione, ecologia e nutrimento, impieghi commerciali e industriali, caratteri chimici e microscopici. E, ancora, norme di comportamento, leggi e decreti, legislazione micologica della regione Calabria.