Ferro: Congratulazioni per la candidatura a sindaco di Castrovillari di Lamensa

Parole di soddisfazione quelle della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Comunicato Stampa

“Con la designazione di Giancarlo Lamensa quale candidato a sindaco di Castrovillari siamo pronti ad assumerci la responsabilità di governare una città importante e ricca di potenzialità, segnando un netto cambio di passo dopo la fallimentare esperienza dell’amministrazione di centrosinistra.

Ringrazio tutti gli alleati che hanno voluto confrontarsi con serietà e spirito di collaborazione su idee e programmi e sulle migliori personalità da mettere in campo, avendo come obiettivo il solo interesse della città. Auspico che anche Lega possa condividere con noi questo percorso che potrà dare una reale occasione di rilancio per Castrovillari.

Ringrazio inoltre i dirigenti di Fratelli d’Italia – il vice coordinatore regionale Fausto Orsomarso, il coordinatore provinciale Luigi Lirangi, Ernesto Rapani dell’esecutivo nazionale e il coordinatore territoriale Pino Abbenante – che hanno ottenuto la disponibilità di un professionista dalle riconosciute capacità come Giancarlo Lamensa, indicandolo alla guida di un progetto politico-amministrativo capace di rappresentare i valori e la capacità di buongoverno che da sempre contraddistinguono la coalizione di centrodestra”.

Queste le parole della coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia Wanda Ferro.