Lamezia. Festività pasquali in preghiera con la Madonna di Loreto

La sacra effige della Virgo lauretana è da questa mattina esposta all’interno dell’aerostazione di Sant’Eufemia e vi rimarrà fino al sette aprile prossimo.

La tappa lametina conclude la sezione tutta calabrese del giubileo lauretano: la Madonna infatti ha già sostato negli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. Stamattina ad accogliere la Madonna di Loreto numerose autorità civili e religiose e anche i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Tra gli ospiti istituzionali l’assessore regionale ai trasporti Catalfamo, il prefetto di Catanzaro Cucinotta, il commissario prefettizio Priolo.

A fare gli onori di casa il presidente di Sacal De Metrio e il presidente di Enac Marfisi.

Il momento di riflessione è stato affidato al vescovo di Lamezia mons. Giuseppe Schillaci affiancato dal vicario generale don Pino Angotti e da altri presbiteri diocesani.

Nei vari indirizzi di saluto una nota comune di gratitudine, fiducia e speranza nei confronti della Virgo lauretana la cui presenza a Lamezia è considerata segno benaugurale di rinascita e di sostegno in questo tempo pandemico che ancora ci affligge.

Una presenza che assume un significato ulteriore in questi giorni in particolare che caratterizzano l’attesa per la Pasqua, culmine della fede cristiana.