Fiamme in uno stabile, salvati inquilini e animali domestici

Intervento degli agenti della Polizia di Stato a Reggio Calabria



REGGIO CALABRIA. Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti e hanno messo in salvo alcune persone rimaste bloccate da un incendio, insieme ai loro animali domestici, nelle rispettive abitazioni nel quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria.

Allertati per le fiamme che stavano divampando nello stabile, i poliziotti sono giunti sul posto riuscendo a fare uscire gli inquilini dall’appartamento interessato dalle fiamme, per poi andare a soccorrere anche altre persone, tra cui una impossibilitata a camminare, che si trovavano nei piani superiori.

Durante l’intervento, effettuato in collaborazione con i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando ulteriori conseguenze, i poliziotti hanno avuto modo trarre in salvo anche gli animali domestici che, spaventati dal fuoco, non erano riusciti ad abbandonare l’appartamento. (ANSA).