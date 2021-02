La fiera a Lamezia. Tradizione da salvare e innovazione da promuovere: l’evento online dal 3 al 5 febbraio

Ricordando la storica Fieragricola, per quasi mezzo secolo organizzata in concomitanza con la festa di San Biagio nell’ex comune di Sambiase

L’appuntamento è sempre stato tra i più sentiti e attesi dai lametini, un’occasione assolutamente unica nel suo genere per commercializzare e valorizzare tutto ciò che ruota intorno al settore agricolo, il più identificativo del nostro territorio, e al mondo dell’artigianato locale, con ambizioni regionali e interregionali.

Nata negli anni Sessanta, specchio di un’epoca che stava conoscendo il boom economico, non sono state le restrizioni dovute alle pandemia i primi motivi a impedirne lo svolgimento. L’edizione 2021 infatti non è stata la sola a disattendere le aspettative dei cittadini, che hanno assistito negli ultimi anni non solo al suo ridimensionamento, ma anche al progressivo disinteresse della classe politica e alla mancata valorizzazione di una valida opportunità di promozione territoriale e di crescita culturale ed economica.

Un appuntamento con la storia che potrebbe oggi avere una portata ancora più ampia, con tutti i cambiamenti che mezzo secolo di evoluzione hanno inevitabilmente comportato.

E di tradizione da salvare e innovazione da promuovere (ma non solo!) si parlerà nella tre giorni ideata e promossa da Lameziaterme.it, dal 3 al 5 febbraio 2021 in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della testata online.

Si partirà mercoledì 3 alle 18 per una disquisizione storico-politica che ne ripercorrerà ideazione e prospettive future. Interverranno: il professor Antonio Zaffina, storico ideatore dell’evento; il presidente dell’Ente Fiera Franco Lucia; Dario Rocca, segretario giovani PD; Antonio Lorena, PhD e consigliere comunale; Giancarlo Nicotera, ex presidente Commissione Agricoltura del comune di Lamezia Terme.

I due giorni successivi verteranno invece sulle due eccellenze “a tavola” più prodotte amate, vino e olio autoctoni.

Giorno 4 a partire dalle 18 si parlerà di cultura e proprietà della vite e del vino. Parteciperanno: Mario Maiorana, presidente nazionale ass. vivaisti viticoli; la professoressa Saveria Sesto, enologa e assaggiatrice di fama nazionale; l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi Ipssar Einaudi di Lamezia Terme.

Nella giornata conclusiva, alle 18.00 verranno analizzate caratteristiche e proprietà dell’ulivo e verranno approfonditi tutti gli aspetti della commercializzazione dell’olio. Parteciperanno: Luigi Muraca, dottore agronomo; Gennaro Raso, presidente AGCI; l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e Ristorativi Ipssar Einaudi di Lamezia Terme.

L’iniziativa vuole essere occasione per riflettere e confrontarsi sul rilancio della fiera non solo per il suo aspetto più folcloristico, ma come opportunità di sviluppo per uno dei settori produttivi ed economici più importanti della Calabria e del meridione.

Che posto avrà la tradizione in futuro?

Maria Francesca Gentile