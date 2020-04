Filadelfia (VV). Domenica a messa, chiesti provvedimenti

Erano in 20 in Chiesa, episodio denunciato dal Comune

VIBO VALENTIA. Il richiamo della messa nella domenica delle Palme è stato più forte delle disposizioni del governo ma per quelle 20 persone che hanno partecipato alla funzione adesso scatteranno i provvedimenti del caso.

Teatro della vicenda Filadelfia, nel Vibonese.

A denunciare l’episodio è stato il Comune sulla propria pagina Facebook. “In merito alla situazione emersa nella Chiesa di Santa Barbara a Filadelfia – si legge – si sottolinea che non appena apprese le notizie e visionati i video, le autorità di Polizia municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai Decreti ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza.

Sottolineiamo il grande sforzo che il Comune, gli amministratori, le forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia e invitano tutti a mantenere i giusti atteggiamenti”.