Filadelfia (VV). Prete celebra messa delle Palme nonostante i divieti

E’ accaduto nella chiesa di Santa Barbara a Filadelfia

Il sacerdote, don Giovanni Primerano, in barba a tutte le vigenti norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, ha celebrato la messa della Domenica delle Palme alla presenza di una ventina di persone.

L’evento religioso è stato, peraltro, trasmesso in streaming sui social.

Nel pomeriggio di ieri, appena saputa la notizia, il Comune di Filadelfia ha pubblicato sulla propria pagina Facebook la seguente nota:

“In merito alla situazione emersa questa mattina nella Chiesa di Santa Barbara in Filadelfia, si sottolinea che non appena apprese le notizie e visionati i video, le autorità di Polizia Municipale hanno adottato tutti i provvedimenti previsti dai Decreti Ministeriali per il contenimento del Covid-19. Ogni altro provvedimento sarà valutato ed adottato dalle autorità in conseguenza.

Sottolineiamo il grande sforzo che il Comune di Filadelfia, gli Amministratori le Forze dell’ordine, i dipendenti in prima linea, i volontari e i cittadini stanno profondendo per arginare i pericoli di questa pandemia e invitano tutti a mantenere i giusti atteggiamenti per combattere contro ogni forma di comportamento che metta a rischio la salute delle persone.

Grazie a tutti e coraggio. Insieme ne usciremo”