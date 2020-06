Filastroccando: gallinella zoppa zoppa…

Antica filastrocca che si è tramandata per generazioni: protagonista una gallina azzoppata, senza che la cosa pesi, assolutamente!

A differenza di altre Regioni italiane dove il testo tende a dilungarsi per parecchi versi (come nella Marche, ad es.: «Chicchiricù galìna zzoppa / chicchiricù chi l’ha ‘zzuppàta / chicchiricù le tre galìne / chicchiricù ‘ndù sarà jite / chicchiricù è jite al ballu / chicchiricù cu’ c’è da cena / chicchiricù c’è la ‘nzalàta / chicchiricù nun è capàta / chicchiricù càpela tu / chicchiricù nu’ la ‘oju più».

Trad.: «Chicchirichì gallina zoppa / chicchirichì chi l’ha azzoppata / chicchirichì le tre galline / chicchirichì dove saranno andate/ chicchirichì sono andate al ballo / chicchirichì cosa c’è da cena / chicchirichì c’è l’insalata / chicchirichì non è mondata / chicchirichì mondala tu / chicchirichì non la voglio più»), la nostra si contraddistingue per brevità, sottraendo il verso onomatopeico di questo simpatico animale da cortile, per arrivare direttamente alla conta «gallinella zoppa zoppa quante penne tieni ‘n coppa? Ndaju 24, 1,2,3,4!», («la gallina zoppa zoppa/ quante penne ha in groppa?/ Ne porta ventiquattro / un due tre e quattro»).

Probabilmente in questo novecentesco gioco della nostra infanzia ha giocato un ruolo fondamentale la cultura partenopea («‘A gallina zoppa zoppa, / quanti penne tene ncoppa? / E ne tene vintitrè, uno, doje e tre. / E teneva nu turnesièllo, / e s’accattàje nu susamièllo; / mièzo a me, mièzo a te, / mièzo a’ figlia d’ ‘o Re!») da cui avrebbe mutuato solo la prima quartina. Poi è nata la canzone del “Pulcino ballerino”, che ha fatto cantare e ballare mezzo mondo: ancora oggi la più venduta tra i singoli dello Zecchino d’Oro!

Qui il nostro piccolo pennuto, triste per non riuscire a camminare come tutti i suoi amici, si riscatta imparando la divertente danza dell’hully gully, che si adatta perfettamente alle sue capacità. Da tutto ciò se ne deduce che ognuno con le forze che può riesca a trovare la sua strada tra difficoltà e diversamente abilità.

Dall’uovo gobbo

Di una gallina zoppa

Nacque un pulcino

Che zoppicava un po’.

Sembrava triste

Perciò la mamma chioccia

Per consolarlo

L’hully gully gli insegnò…

Ticche tocche – Ticche tocche

Il pulcino dopo un po’

Ticche tocche – Ticche tocche

A ballare incominciò…

Tre galletti verdi e gialli

Professori di hully gully

Il pulcino ballerino

Salutarono così:

Chicchirichì…! Chicchirichì…!

Per l’hully gully

Di quel pulcino zoppo

Grilli e cicale

Facevano «cri cri»!

Il babbo gallo

Scoppiava dalla gioia

E nel pollaio

Una festa organizzò…

Ticche tocche – Ticche tocche

Il pulcino dopo un po’

Ticche tocche – Ticche tocche

A ballare incominciò…

Tre galletti verdi e gialli

Professori di hully gully

Il pulcino ballerino

Salutarono così:

Chicchirichì…! Chicchirichì…!

Tre galletti verdi e gialli

Professori di hully gully

Il pulcino ballerino

Salutarono così:

Chicchirichì…! Chicchirichì…! Chicchirichì…!

Tutto questo noi lo abbiamo appreso cantando e filastroccando, prima che nascesse il PEI, pensate un po’!

Prof. Francesco Polopoli