Fish Calabria: vaccinare subito le persone con disabilità

La Fish Calabria, il 16 gennaio 2021, con una lettera aperta inviata al Commissario Ad Acta della Regione Calabria dott. Guido Longo, al vicepresidente ff. funzioni di presidenza della Regione Calabria dott. Antonino Spirlì, al dirigente generale Tutela della Salute, Politiche Sanitarie dott. Francesco Bevere e a tutte le ASP della Calabria ha chiesto che sia riconosciuta anche in Calabria, la priorità alle persone con disabilità ricoverate o domiciliate, come è stato assicurato dal Commissario Arcuri per tutta Italia

Comunicato Stampa

La pandemia in corso ha drammaticamente colpito il nostro Paese ed il rischio di contagio e di decesso ha modificato la nostra vita. Le Persone con disabilità hanno pagato un prezzo molto alto unitamente alle loro famiglie.

Le persone con disabilità dovrebbero essere vaccinate nella seconda tornata vaccinale di febbraio (contestualmente alle persone ultra ottantenni), tuttavia, manifestiamo la criticità esplicitata rispetto alla programmazione, ed anche alla mancata trasparenza e chiarezza della stessa.

Con la presente chiediamo la vaccinazione per TUTTE le persone con disabilità, in qualunque situazione di vita e di salute essi si trovino, sia che frequentino un servizio pubblico o privato (convenzionati o meno, accreditati o meno), sia che vivano a domicilio, includendo familiari conviventi, operatori e caregiver professionali o familiari.

A tal fine vogliamo ricordare che l’attuale letteratura scientifica ha esplicitato in diversi studi, compartecipati con l’ISS, su riviste di respiro nazionale ed internazionali, quanto le persone con disabilità siano più vulnerabili a contrarre il COVID-19 e abbiano bisogno di una assistenza specifica qualora si rendesse indispensabile un ricovero ospedaliero, con assoluta necessità della presenza del caregiver.

Sul punto facciamo riferimento al lavoro svolto da un gruppo di medici specialisti a livello Nazionale con titolo “Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia da COVID-19” (versione draft per consultazione pubblica).

La FISH Calabria è in un momento di grande bisogno per i Suoi Associati e chiediamo azioni concrete nei confronti delle persone con disabilità al fine di conoscere il percorso per accedere alla vaccinazione e rispettare, pertanto, la priorità rispetto alla campagna vaccinale già iniziata come già avvenuto in altre Regioni Italiane.