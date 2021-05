Fit Cisl Calabria: vaccinare personale marittimo-aeronavigante

La Fit Cisl Calabria chiede un urgente incontro all’assessorato regionale alla sanità per le vaccinazioni del personale marittimo-aeronavigante in assistenza SASN

Comunicato Stampa

In merito all’ oggetto, premesso che in data 10 c.m., il Ministero della Salute ha inviato/fornito elenchi del personale marittimo e aeronavigante assistito dal SASN agli Assessorati alla Sanita’ di tutte le regioni italiane, di conseguenza anche al V/s Assessorato;

Riscontrato che alla data odierna risulta ancora impossibile per tale personale accedere alla piattaforma di prenotazione, poiche’ non viene riconosciuto dal sistema il numero di tessera assistenziale rilasciata dal SASN;

Con la presente, al fine di permettere a questi lavoratori di potersi vaccinare in primis quale loro diritto alla salute, in funzione altresi’ di essere lavoratori “KEY WORKERS” (lavoratori chiave/essenziali), come dichiarato sia a livello internazionale che dal governo italiano, siamo a richiedere un urgente incontro da espletarsi anche in modalita’ videoconferenza per definire e trovare soluzione a tale incresciosa situazione.

Fit Cisl Calabria

Il Segretario Regionale

Vincenzo Fausto Pagnotta