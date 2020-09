Fittante: a Lamezia nessun rispetto delle regole di viabilità, sindaco intervenga

L’On. Costantino Fittante scrive una lettera aperta al sindaco di Lamezia Terme in merito al traffico in centro

Di seguito la missiva:

Signor Sindaco,

mi faccio interprete di un diffuso malessere che serpeggia tra gli abitanti e gli esercenti del centro di Nicastro per le conseguenze del caotico intenso traffico che si sviluppa in ogni ora del giorno e della notte lungo le strade cittadine, con particolare riferimento al quadrilatero compreso tra viale Primo Maggio, via C. Colombo e le relative trasversali di collegamento.

L’intera zona è soggetta a limite di velocita: 30 Km/ora. Un vincolo che non rispetta nessuno, salvo le auto che percorrono viale G.Nicotera, via XX settembre, via Adda, per il numero di auto in fila che rallenta i mezzi, salvo le motorette e le moto di piccola e grossa cilindrata.

Per queste ultime non esistono limiti di velocità, segnaletiche verticali e orizzontali, rispetto della quiete pubblica: velocità sostenute, sorpassi a destra e sinistra rispetto alle colonne di auto, malgrado l’ordinanza sui limiti di velocità, improvvise e immotivate accelerazioni con rumori delle “marmitte aperte” assolutamente insopportabili, gare ad alta velocità, specie nel tratto, corso G. Nicotera e via XX Settembre.

Sono rari gli esempi di rispetto delle regole e delle segnaletiche (incroci, ne cito tre tra via XX Settembre e via Timavo, tra quest’ultima e corso G. Nicotera, tra via XX settembre via Piave). Non c’è il ben minimo di osservanza delle regole del traffico e nemmeno il rispetto delle persone che abitano in queste zone della Città, anziani, malati, bambini, lavoratori che hanno – anzi abbiamo – bisogno si silenzio e possibilmente meno smog,

E utile ricordare i diversi incidenti con investimenti di persone che attraversavano la strada sulle strisce, qualcuno con conseguenze mortali, che negli anni si sono verificati lungo viale G. Nicotera.

Bisogna mettere fine a questa intollerabile situazione. Soprattutto è indispensabile un controllo rigoroso e costante sull’uso delle motorette e delle moto, con i loro rumori specie nelle ore notturne, a causa delle accelerazioni improvvise, per le acrobazie e simili.

Ciò prima che all’attuale malessere subentri la necessità di una plateale protesta organizzata e diffusa.

Si provveda all’organizzazione di un periodo di rigoroso controllo del traffico del quadrilatero citato, impegnando i primis la “Polizia Locale” e magari coordinando gli interventi con le Stazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e col Commissariato della Polizia di Stato, prevedendo l’applicazione di consistenti e significative sanzioni a carico di quanti non rispettano regole e ordinanze.

Confido nella Sua comprensione e sensibilità e cordialmente La saluto.

On. Costantino Fittante