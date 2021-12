Fondazione Mancini: statua in bronzo per i 20 anni dalla scomparsa

“Vorremmo onorare la memoria di Giacomo Mancini, considerato da amici e avversari un Maradona della politica” – così è scritto in una nota della Fondazione Giacomo Mancini



Per celebrare Diego Armando Maradona in occasione dell’anniversario del primo anno della scomparsa è stata scoperta una statua raffigurante il fuoriclasse argentino che è stata collocata all’interno dello stadio di Napoli a lui intitolato. Allo stesso modo vorremmo onorare la memoria di Giacomo Mancini, considerato da amici e avversari un Maradona della politica, consegnando il suo ricordo verso i posteri con una statua che lo raffiguri – così è scritto in una nota della Fodazione Giacomo Mancini.

Siamo in contato con alcuni scultori di fama nazionale e internazionale ai quali abbiamo chiesto di pensare ad una statua che vorremmo scoprire nel corso delle celebrazioni per il ventennale della scomparsa dello statista cosentino.

Entro questo mese di dicembre – continua la nota della Fondazione Giacomo Mancini -presenteremo lo scultore e la sua bozza di idea e immediatamente partiremo con un’azione raccolta fondi che consenta a chi lo vorrà di contribuire anche con un a piccola donazione alla realizzazione dell’opera.

E’ nostro intendimento – continua la nota della Fondazione Giacomo Mancini – coinvolgere tutti coloro che sono legati al ricordo del leader socialista, ne hanno seguito l’impegno di progresso, le battaglie di libertà e la sua capacità realizzativa che, se vorranno, potranno diventare parte di un progetto che alimenti il ricordo di un grande dirigente politico.