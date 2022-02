Fondi PNRR: Calabria in azione promuove tavolo tecnico tra imprese e università

Un tavolo tecnico con Università e Impresa per sviluppare progetti di ricerca e programmi nell’ambito dei fondi PNRR

Comunicato Stampa

E’ la proposta di Calabria in Azione che già dalle prossime settimane si farà promotrice di incontri con le Università, la Regione Calabria e gli enti locali, ma anche con le associazioni imprenditoriali per promuovere la discussione ed il confronto al servizio di quella “logistica della conoscenza” che stimola processi di innovazione reale sul territorio, intercettando le opportunità che arrivano dai fondi PNRR

In particolare, la MISSIONE 4 “Istruzione e Ricerca”, prevede specifiche linee di intervento che riguardano:

• Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese per il finanziamento di progetti di ricerca di base per un totale di 1,610 M€;

• Potenziamento strutture di ricerca e creazione di «Campioni Nazionali di R&S» per il finanziamento di 5 poli di ricerca su aree definite per un totale di 1,600M€;

• Creazione e rafforzamento di «Ecosistemi dell’Innovazione» per la costruzione di «leader territoriali di R&S» finanziati per un totale di 1,300 M€;

• Fondo per la costruzione di un Sistema Integrato di Infrastrutture di Ricerca e di Innovazione che finanziano temi di ricerca per un totale di 1,580 M€

Occorre quindi che tutte le Università siano coinvolte nei progetti di ricerca e nelle iniziative disponibili e che l’obiettivo di destinare almeno il 40% degli investimenti verso le regioni del Sud sia fortemente monitorato e tracciato.

Per trovare nuove strategie di collaborazione, per creare un ponte tra università ed imprese che possa servire ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro e ridare alla nostra Regione uno slancio verso il futuro.

Tutto questo è Calabria in Azione.