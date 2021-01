Formazione di qualità all’istituto tecnico economico “Valentino De Fazio”

Le indagini del Sistema Informativo Excelsior – PREVISIONE DEI FABBISOGNI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI IN ITALIA A MEDIO TERMINE (2019-2023) Scenari per l‘orientamento e la programmazione della formazione-hanno evidenziato come le imprese facciano molta fatica oggi a trovare candidati con competenze digitali

A queste esigenze intende dare risposte l’ITE “Valentino De Fazio” grazie ad un impegno quotidiano nel preparare il capitale umano.

La connettività diffusa, la digitalizzazione e le nuove tecnologie pervadono l’intera economia con impatti su tutte le strutture funzionali aziendali e sul modello di business dell’impresa. È interessante sottolineare che le nuove tecnologie digitali non interesseranno solo la creazione delle nuove professioni emergenti ma riguarderanno il cambiamento delle competenze richieste nelle altre aree: quella amministrativa, le risorse umane, i servizi generali e le funzioni di staff. Oramai a oltre 9 profili su 10 è associata la richiesta di competenze digitali.

Saranno ricercati nel prossimo quinquennio dalle imprese italiane tra 518.000 e 576.000 lavoratori con competenze che riguarderà, in maniera trasversale, tanto le professioni ad elevata specializzazione che le professioni tecniche, gli impiegati come gli addetti ai servizi commerciali e turistici. Anche in tempi difficili, il sistema produttivo ha sete di diplomati.

L’istituto offre a circa 1000 studenti una formazione economico -informatico -linguistica di alta qualità, spendibile sia nel mercato del lavoro, sia negli studi universitari. L’ITE “Valentino De Fazio” è da sempre specializzato negli studi economici, l’attività didattica si avvale di strategie diversificate che si basano sull’utilizzo sistematico e competente dei laboratori informatici, linguistici e scientifici e si completa per gli allievi degli anni finali con tirocini e stage -locali e all’estero -per rendere operative le nozioni scolastiche.

E’ test center Ecdl e promuove il conseguimento di diverse certificazioni in ambito linguistico. All’ITE “Valentino De Fazio” si va a “scuola di futuro.”