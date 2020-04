Forum Associazioni Familiari: diretta Facebook con la Ministra Bonetti

Il Forum delle Associazioni Familiari della Calabria presieduto da Claudio Venditti, comunica che Giovedì, 2 Aprile, dalle ore 11,00, sarà ospite, in diretta sulla pagina Facebook del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia,Elena Bonetti

La diretta sarà moderata dal presidente Nazionale del Forum Famiglie Gigi De Palo.

Sarà l’occasione per comprendere meglio, insieme, cosa il Governo sta studiando, e vuole fare per sostenere le famiglie in questo periodo d’emergenza. Famiglie che in questo momento sono scuola, ospedale, accoglienza, fraternità, chiesa domestica.