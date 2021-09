Forum del Terzo Settore del lametino e gruppo Donne per le Donne si confrontano con Amalia Bruni

La candidata presidente, Amalia Bruni, incontrerà sabato prossimo 25 settembre le rappresentanze del Forum del Terzo Settore del lametino, e di seguito il gruppo regionale Donne per le Donne

Comunicato stampa

Quando l’altruismo, la sofferenza ed il sacrificio diventano scambio e confronto per progettare, costruire e migliorare la nostra vita, ci si trova davanti ad una bella Calabria. Una Calabria che come ho sempre tenuto presente ed oggi, come candidata al consiglio regionale, ho voluto mettere tra i primi punti della mia attività. Ho chiesto alla mia candidata presidente, Amalia Bruni, di incontrare sabato prossimo 25 settembre le rappresentanze del Forum del Terzo Settore del lametino, del quale fanno parte realtà sociali che sono l’orgoglio dell’intera regione, e di seguito il gruppo regionale Donne per le Donne, ormai da tempo impegnate con coraggio nelle problematiche legate alla Sanità e al diritto della cura, in diverse aree della Calabria. E’ questo un momento di rilievo per il territorio perché ci consente di ascoltare ed approfondire tematiche sulle quali sia io, che Amalia Bruni, da anni siamo impegnate professionalmente e nel privato. A volte, non essere politici di professione può essere un bene, perché ti tiene ancorata alla realtà dei territori, li conosci perché li vivi ogni giorno nelle loro bellezza ma anche nella loro difficoltà. Contiamo molto sull’incontro si sabato prossimo, è la testimonianza di una realtà che deve avere molta più attenzione, molta più disponibilità e assistenza da parte di una politica, che purtroppo, visto che è sempre nominata da qualcuno, non ha più bisogno di confrontarsi e rendere conto di ciò che fa. Per noi è diverso, dovremo sempre rendere conto alla nostra coscienza e soprattutto, a tutti coloro che ci danno la loro fiducia affidandoci il presente, le speranze ed il futuro.