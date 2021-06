Forum Pd sanità e territorio: no a polemiche, si al confronto sulla sanità

Poco garbato se non addirittura rancoroso il commento di alcune Associazioni alla diffusione del comunicato del Forum del Pd sulla sanità come inutilmente offensivo appare il giudizio su di alcune personalità che vi hanno partecipato

Comunicato Stampa

Se questo è lo spirito con cui si vogliono affrontare i problemi ci pare che il dialogo sarà molto difficile come sarà difficile, se l’idea è quella di continuare a non volersi confrontare con Catanzaro, arrivare ad una proposta unitaria per l’area centrale della Calabria che possa dare un assetto dignitoso ed una risposta sufficiente al bisogno di sanità del territorio.

Né può sfuggire a nessuno che i tempi di percorrenza, per una buona parte del territorio, verso la struttura Universitaria di Germaneto, sono uguali o di poco maggiori o minori rispetto all’Ospedale di Lamezia Terme.

Ovviamente il PD di Lamezia vuole arrivare ad una proposta unitaria confrontandosi non solo con le altre realtà del Partito ivi compreso quella del Capoluogo di Regione ma anche con associazioni e cittadini.

La nostra proposta complessiva regionale in armonia con il PNRR prevede un forte potenziamento dell’ospedale di Lamezia sia sul piano quantitativo ma specialmente sul piano tecnologico e professionale e su quello della varietà delle discipline. Pertanto,in assenza di una scelta comune si finisce con il lasciare spazio alle speculazioni ed ai potentati.

Chi ritiene altrimenti lo faccia ma tenga presente che nessun risultato concreto ha portato questa strada per il nostro comprensorio sia verso l’Ospedale ma soprattutto nei confronti della medicina del territorio.