Forum sanità Pd Lamezia: No Hub vaccinale solo estivo

Da notizia di stampa dell’altro ieri apprendiamo di un vertice tenutesi presso la cittadella della Regione tra Protezione Civile, ASP, Croce Rossa e Comune di Lamezia per definire gli ultimi dettagli tecnici ed amministrativi circa l’apertura del Centro Polivalente di via De Filippis che sarà adibito ad Hub vaccinale….. ESTIVO

Comunicato Stampa

Il PD di Lamezia si domanda il perché di questa apertura “a termine”, forse poi il Covid andrà in ferie?

Forse solo a Lamezia nel prossimo periodo autunnale (quando sarà verosimile un aumento dei contagi per le condizioni climatiche e non solo) non si dovrà provvedere ad un “richiamo vaccinale”?

Lamezia, quindi, per la Protezione Civile, per l’ASP e per il Comune è figlia di un Dio minore e non è degna di avere anch’essa, come tante città della Calabria, un Hub vaccinale “permanente”?

Perché i lametini per avere il richiamo vaccinale dovranno continuare ad “assembrarsi” nei locali non sufficientemente spaziosi del nosocomio cittadino?

Ribadiamo, pertanto, la richiesta sacrosanta di provvedere all’ apertura “permanente” di un Hub vaccinale anche per la terza città della Calabria.