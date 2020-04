Fossato Serralta (CZ). Nascondeva droga, due arresti in due giorni

Ai domiciliari ventenne nel Catanzarese, aveva anche un bilancino

I Carabinieri della Stazione di Pentone hanno tratto in arresto, per due volte in due giorni consecutivi, A.P. ventenne di Fossato Serralta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di Pentone, nell’ambito dei controlli per il contenimento del contagio da covid-19, mercoledì scorso hanno fermato l’autovettura con a bordo il ventenne. Lo stesso, comunque in regola con l’autocertificazione, veniva sottoposto a perquisizione veicolare e successivamente presso la propria abitazione.

Nel corso delle operazioni venivano rinvenuti 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Immediato l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Su disposizione del PM di turno il giovane veniva posto agli arresti domiciliari.

Il giorno successivo, giovedì, nel portare all’arrestato la notifica di un atto giudiziario, i carabinieri si sono insospettiti per l’atteggiamento sfuggente del giovane, anche nella sua abitazione. Si decideva di procedere a nuova perquisizione domiciliare. Veniva rinvenuta una busta contenente circa 200 grammi di marijuana.

Per il ventenne scattava il secondo arresto in 2 giorni con la stessa accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata odierna si sono tenute consecutivamente e in videoconferenza secondo la normativa vigente le due udienze di convalida che hanno visto gli arresti regolarmente convalidati.