Fratelli d’Italia: interventi a sostegno alle strutture ed alle famiglie

Nei prossimi giorni saranno discussi in aula gli emendamenti firmati dall’On. Wanda Ferro, segr. Commissione Parlamentare antimafia e dall On. Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, in merito al disegno di legge che dovrà dovrà tener conto delle esigenze dei titolari delle scuole dell’infanzia paritarie, asili nido e ludoteche

Comunicato Stampa

Fratelli d’Italia chiede che queste strutture vengano tutelate a 360 gradi, vagliando le richieste rivolte all’ottenimento dei contributi a fondo perduto per il pagamento dei canoni di locazione per tutti i mesi di chiusura obbligatoria a causa del Coronavirus, del taglio delle aliquote IRAP, della sospensione degli ammortamenti immateriali e materiali per l’anno 2020

In linea con la sensibilità e l’attenzione che Giorgia Meloni ha sempre dimostrato per il mondo della famiglia e della scuola, i deputati Ferro e Rampelli richiamano pertanto l’importanza che dovrà essere data a questo settore, attraverso il sostegno economico a copertura delle perdite dei mesi di inattività ed alle famiglie che si ritroveranno, finita l’emergenza, davanti a diversi seri problemi, quali la mancanza di servizi educativi da una parte e la perdita di posti di lavoro dall’altra se le strutture saranno costrette a dichiarare la cessazione delle attività per via di un governo piu attento alla ricerca di visibilità e notorietà televisiva nella divulgazione dei decreti piuttoto che un governo che bada all’efficacia del contenuto.

Della prossima discussione degli emendamenti ne da notizia Rosario Aversa, del direttivo nazionale di Fratelli d’Italia, che ha accolto le istanze di diversi comitati ed associazioni che operano nel settore.