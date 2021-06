Fratelli D’Italia plaude all’operazione che interessa il campo rom Scordovillo

Il dipartimento di Fratelli d’Italia plaude per l’operazione condotta Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro nei confronti di alcuni soggetti, ritenuti responsabili dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, furto e violazione di Sigilli

Comunicato Stampa

Lo Stato continua a dimostrare che c’è ed è vicina ai cittadini.

Dalla stampa emerge che si tratta di esiti investigativi a seguito di indagini su un vasto incendio di rifiuti, verificatosi l’ 11 luglio scorso presso l’insediamento Rom di Contrada Scordovillo a Lamezia Terme, che aveva sprigionato fumi tossici interessando la confinante ferrovia ed il vicino Ospedale “Giovanni Paolo II” (solo uno dei tanti incendi).

Il partito di Giorgia Meloni è vicino alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini; si è sempre mostrata sensibile sia per la vicenda dell’inquinamento ambientale contro il quale sono stati presentati esposti e denunce, per la vicenda del campo rom, problematica palesemente complessa, però troppo spesso solo oggetto di slogan di campagne elettorali e mai risolta, nemmeno in maniera parziale.

Dipartimento Politiche Sociali Fratelli d’Italia