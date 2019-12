Fronti, Cutrì: interventi in contrada Tocci e contrada Cafossi

Sabato 21 dicembre 2019 mi recherò a Fronti, località di Lamezia Terme, con l’assessore Francesco Dattilo, per verificare le condizioni di assoluto disagio in cui versano contrada Tocci e contrada Cafossi

Comunicato Stampa

Lo afferma il presidente dell’associazione “Uniti per Fronti e Lamezia” Vincenzo Cutrì.

“In contrada Tocci, a seguito delle precipitazioni atmosferiche dello scorso 24 novembre, tre famiglie – sostiene Cutrì – sono rimaste isolate a causa di una frana. In questi giorni si è provveduto alla pulizia della zona anche se permane la criticità esistente e, quindi, si renderanno necessari ulteriori interventi. In contrada Cafossi, invece, un abbassamento della strada comunale, esistente da diverso tempo, mette a rischio la sicurezza dei cittadini”.

“L’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica, Francesco Dattilo, avrà così modo di constatare di persona le condizioni di estremo pericolo e disagio delle rispettive contrade e di attivare – sottolinea il presidente Cutrì – gli opportuni interventi”.

“L’associazione ‘Uniti per Fronti e per Lamezia’ è nata con il preciso scopo di fornire una preziosa collaborazione alle istituzioni, segnalando le problematiche esistenti sul territorio allo scopo di favorirne la loro soluzione come, peraltro, auspicato dal sindaco Mascaro il giorno del suo insediamento. La nostra massima attenzione sarà riservata su Fronti e su tutto il territorio comunale. Proprio per tali ragioni è opportuno segnalare un’altra indecorosa situazione di degrado urbano presente da diversi anni alle spalle della Chiesa di Santa Maria Goretti a Savutano. In questa zona sono presenti arbusti, sterpaglie alte alcuni metri e precarie condizioni igienico-sanitarie senza che siano stati apportati i dovuti interventi con relative difficoltà per i cittadini, puntuali nel pagare le tasse senza ricevere i servizi necessari. Anche in questo caso, in uno spirito di fattiva collaborazione, siamo fiduciosi di un pronto intervento del Comune”.