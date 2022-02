Fronti è il luogo in cui voglio vivere: parte la raccolta fondi

I giovani di FRONTIera avviano una raccolta fondi a sostegno dei loro progetti

È quanto è stato pubblicato qualche ora fa sul noto sitogofounde.me dal gruppo di giovani di FRONTIera.

Le donazioni saranno possibili cliccando qui e lo scopo è quello di coprire le spese di progetti in dirittura d’arrivo e di iniziarne di nuovi.

Sul principio della trasparenza delle azioni, il gruppo ha corredato l’iniziativa di un dettagliato testo che mette a nudo le intenzioni degli organizzatori:

“Scriviamo questo messaggio con l’intento di rendervi partecipi dei nostri progetti. I lavori per VIALE ALBERATO e SORVEGLIANZA TERRITORIALE sono pienamente avviati, si avvicinano quasi alla loro prima tappa conclusiva. Specifichiamo che è solo una loro prima tappa conclusiva perché saranno ancora oggetto di rifinitura e valorizzazione. Le spese che si sono rese necessarie non sono insormontabili e neanche minime. Per la piantumazione di circa 1000 alberi, la spesa complessiva verso la quale ci dirigiamo è di 1500 euro. 3500 euro, invece, il costo di una nostra maggiore sicurezza per le strade, per le nostre abitazioni, per il decoro del nostro territorio e per gli esercizi commerciali che a Fronti hanno deciso di localizzarsi. In totale, infatti, verranno messi in funzione 5 impianti di video-sorveglianza, l’ultimo dei quali è stato gentilmente offerto dal comando della polizia municipale di Lamezia Terme. Grazie a Giovanni Torchia, il prezzo della loro installazione è riuscito a mantenersi molto basso, per questo non solo noi, credo piuttosto tutti quelli che leggeranno questo post, rivolgono un grande sentimento di gratitudine.”