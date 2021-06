Fuori “CONTROCORRENTE”, il nuovo singolo di MINIO

CONTROCORRENTE è disponibile on-line dal 24 giugno 2021 su tutti gli stores in digital download

Lamezia Terme – CONTROCORRENTE è la tappa conclusiva delle EMOZIONI CONDENSATE IN BARATTOLO di MINIO.

Essere, appartenere, in un gruppo, una comunità, fa sicuramente crescere se si respira completamente lo spirito di questi e dona all’individuo la libertà: di essere, di esprimersi e di avere opinioni, anche se queste possano sembrare impopolari.

CONTROCORRENTE è ispirata dalla bella e grande esperienza formativa vissuta da Antonio (MINIO) con il suo gruppo scout (Lamezia Terme 9) al quale dedica affettuosamente il brano.

È un chiaro invito alle generazioni attuali che vivono questo tipo di esperienza a cercare quello spazio richiamato dai principi dello scoutismo a costruirsi una personalità che molte volte è ostacolato dalla dipendenza tecnologica [Dici son libero e attento, incatenato col Wi-Fi].

CONTROCORRENTE chiude il cerchio della trilogia che nelle intenzioni vuole aprire a nuovi orizzonti, nuovi viaggi, magari live, con il pubblico che in questo periodo è purtroppo mancato.

Come per gli altri due brani dell’EP, MINIO, autore, arrangiatore, produttore e chitarrista, non ha voluto rinunciare al basso di Lorenzo Smirne ed a quei piccoli fraseggi di tastiere di Giovanni M..

Il tutto, sempre con amore per le note, è stato confezionato e impreziosito da Erica Cuda, Sound Engineer a Dissonanze Studio di Francesco D’Augello a Lamezia Terme.

https://youtu.be/EMzWD7YyHR4

https://open.spotify.com/track/2lnNK6Sx5H0SJtyCQS3uf2?si=jnXaHNn6Qtm3MqDxNs4U-A&utm_source=copy-link&dl_branch=1

