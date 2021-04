Furgiuele e Greco: bene riapertura Stadi, ma ridare dignità all’intera filiera sportiva e accelerare sui ristori

L’On. Domenico Furgiuele e il coordinatore regionale Lega Giovani Calabria Angelo Greco intervengono in merito alla tragica situazione in cui versa il comparto sportivo, ormai in ginocchio da oltre un anno

Comunicato Stampa

“Bene la riapertura degli stadi in vista anche degli Europei di calcio – afferma l’Onorevole Domenico Furgiuele – ma nel contempo bisogna ridare dignità e fiducia a tutta quanta la filiera sportiva, che annovera piscine, palestre, scuole di danza, centri sportivi e che non può più sopportare il regime della chiusura permanente.

Ci sono centinaia di migliaia di operatori che stanno letteralmente facendo la fame.

Perciò invito il governo ad evitare di fare differenze tra gli sportivi e metta subito in campo un piano di riapertura delle attività più penalizzate dall’inizio della pandemia.”

Gli fa eco il Coordinatore Regionale della Lega Giovani Calabria Angelo Greco: “In un settore ormai in ginocchio, mi preme sottolineare la condizione in cui versano i collaboratori Sportivi motore del mondo sportivo, che omai da dicembre non prendono più il bonus e dei gestori degli impianti sportivi che nonostante la chiusura da un anno continuano a pagare utenze e canoni d’affitto. Perciò bisogna cambiare marcia e accelerare per dare risposte immediate.”

On. Domenico Furgiuele Parlamentare Repubblica Italiana Lega Salvini Premier

Greco Angelo coordinatore regionale Lega Giovani Calabria