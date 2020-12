Lega Lamezia.Furgiuele e Raso assieme ai militanti donano tablet all'AISM

Abbiamo voluto sostenere il progetto del Presidente Angela Gaetano e del suo staff nel dare una mano alla soluzione di un problema che è divenuto, in questo periodo di emergenza sanitaria e restrizioni, sempre più limitante per l’utenza

Comunicato Stampa

Venuti a conoscenza del problema ci siamo fatti portatori in prima istanza presso le istituzioni e i rispettivi assessorati ma, vista la situazione e le contingenze politiche del momento, abbiamo deciso di intervenire, personalmente, con un piccolo gesto di vicinanza e solidarietà.

Donando i dispositivi elettronici, oggi strumento indispensabile per l’inclusione sociale e per la fruizione del servizio tra l’utenza e l’istituzione che eroga il servizio stesso, si spera di contribuire ad eliminare le distanze ed il distanziamento sociale imposto dall’attuale contesto sanitario.

Il nostro credo è che, tutte le associazioni, debbano essere sempre supportate per garantire il raggiungimento del loro nobile fine.

Come politici e come cittadini in primis, abbiamo l’obbligo morale di risponde sempre alle esigenze della comunità.

Antonio D’Alessi

Resp. Area tirrenica prov. CZ